В Германии стартовало строительство Северного потока-2 - СМИ

По этому газопроводу планируют поставлять из РФ в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год.

Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта еще не получены EPA/UPG

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В Германии в городе Лубмин в федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания начато строительство немецкого участка газопровода Северный поток-2, из-за которого на международном уровне ведуться бурные дискуссии.

Об этом сообщил представитель дочки Газпрома - компании Nord Stream в интервью агентству dpa в четверг, 3 мая, пишет DW.

На наземном стыковочном пункте будущего газопровода на площади около шести гектаров начаты работы по выкапыванию котлована и закладке фундамента для газовой приемной станции, а также здания техобслуживания.

Работы ведутся в соответствии с установленным графиком.

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По этому газопроводу с конца 2019 года планируется поставлять из России в ФРГ около 55 млрд кубометров газа в год. Разрешения от Швеции, России и Дании на реализацию проекта стоимостью 9 млрд евро еще не получены. В Германии экологическая организация Nabu оспаривает по суду выданное властями разрешение на строительство участка газопровода в прибрежных водах.

“Мы убеждены, что получим все соответствующие разрешения“, - заявил представитель Nord Stream.

В Дании участок Северного потока-2 предполагается проложить параллельно с уже существующей веткой первого Северного потока к югу от острова Борнхольм в 12-мильной морской зоне. При этом компания разрабатывает и альтернативные маршруты.

Как сообщалось 6 апреля, Европейская комиссия не намерена поддерживать проект Северный поток-2, поскольку он не способствует диверсификации поставок газа в Европу.