В Молдове осудили восемь человек за участие в боях на стороне сепаратистов

Граждан Молдовы посадили на разные сроки. Еще 25 человек находятся в международных списках розыска.

Эдуард Харунжен заявил, что за участие в боях на стороне сепаратистов посадили 8 граждан Молдовы tribuna.md

В Молдове посадили восемь человек за участие в боях на стороне сепаратистов на Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, пишет Reuters в четверг, 3 мая.

Осужденных посадили на разные сроки.

Также отмечается, что еще 25 граждан Молдовы находятся в международных списках розыска из-за связей с войной на Донбассе.

По словам Харунжена, молдаване, которые работают в РФ, рискуют быть втянутыми в войну на Донбассе.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что на стороне сепаратистов воевали 20 граждан Чехии.

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