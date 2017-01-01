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В Молдове осудили восемь человек за участие в боях на стороне сепаратистов

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Граждан Молдовы посадили на разные сроки. Еще 25 человек находятся в международных списках розыска.
Эдуард Харунжен заявил, что за участие в боях на стороне сепаратистов посадили 8 граждан Молдовы
Эдуард Харунжен заявил, что за участие в боях на стороне сепаратистов посадили 8 граждан Молдовы
tribuna.md

В Молдове посадили восемь человек за участие в боях на стороне сепаратистов на Донбассе. Об этом заявил генпрокурор Молдовы Эдуард Харунжен, пишет Reuters в четверг, 3 мая.

Осужденных посадили на разные сроки.

Также отмечается, что еще 25 граждан Молдовы находятся в международных списках розыска из-за связей с войной на Донбассе.

По словам Харунжена, молдаване, которые работают в РФ, рискуют быть втянутыми в войну на Донбассе.

Ранее Служба безопасности Украины заявляла, что на стороне сепаратистов воевали 20 граждан Чехии.

 

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Теги: Украина-Россия, Молдова, арест, сепаратисты, война на Донбассе
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Источник: korrespondent.net

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