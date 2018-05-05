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На турецком курорте утонул в бассейне россиянин

Комментариев: 3
Мужчина прыгнул в бассейн и ударился головой о дно, от чего потерял сознание и утонул. Персонал и скорая пытались его реанимировать, но безуспешно.
Турист утонул в бассейне одной из гостиниц Кемера
Турист утонул в бассейне одной из гостиниц Кемера
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В Турции утонул в бассейне турист из России. Об этом в субботу, 5 мая, сообщает Российская газета со ссылкой на турецкую прессу.

Инцидент произошел в отеле города Кемер. 37-летний россиянин неудачно нырнул и ударился головой о дно бассейна. От полученной травмы он потерял сознание и стал тонуть. Персонал отеля вытащил мужчину и стал делать искусственное дыхание, пока ехала скорая.

Турист был доставлен в местную больницу, где скончался, не приходя в сознание.

Напомним, 2 мая на украинском Прикарпатье погиб турист из Польши. Молния ударила в байдарку, на которой он сплавлялся по реке Прут. А 30 апреля в Карпатах во время восхождения на Говерлу погиб турист из Хорватии.

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Теги: Турция, бассейн, турист, несчастный случай, россиянин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Глод    05.05.2018, 13:22
Оценка:  0
Глод
Пьяный был?
Gagarinn    05.05.2018, 13:14
Оценка:  0
Gagarinn
Тагииил!!! Кричал?
PanasonicV    05.05.2018, 13:21
Оценка:  -1
PanasonicV
Ну а куда без этого))))))
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