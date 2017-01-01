Во Франции 50 мигрантов забросали полицию камнями
В городе Кале на севере Франции около 50 мигрантов, вооруженных палками и камнями, атаковали полицейских. В результате столкновений пострадали два правоохранителя.
Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Franceinfo.
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Инцидент произошел 4 мая в промышленной зоне Кале рядом с местом, где раньше располагался нелегальный лагерь мигрантов Джунгли Кале. На место были вызваны подкрепления правоохранителей. Против агрессивно настроенных мигрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
В результате нападения двое сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Также была повреждена полицейская машина.
Стоит отметить, что нелегальный лагерь мигрантов, прозванный Джунгли Кале, был создан беженцами в северной части Франции еще в 2002 году. Летом 2016 года в нем проживали в тяжелейших условиях около 8 тыс. Человек.
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В октябре 2016 власти страны провели операцию по расселению мигрантов в официальные центры приема и временного проживания. Проблема, однако, не была полностью решена - в настоящее время, по разным данным, в лагере проживают от 300 до 600 человек.
Как сообщалось 3 мая, в Германии 150 беженцев напали на полицейских.