Во Франции 50 мигрантов забросали полицию камнями

Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В городе Кале на севере Франции около 50 мигрантов, вооруженных палками и камнями, атаковали полицейских. В результате столкновений пострадали два правоохранителя.

Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на Franceinfo.

Читай также: Во Франции ужесточают миграционное законодательство

Инцидент произошел 4 мая в промышленной зоне Кале рядом с местом, где раньше располагался нелегальный лагерь мигрантов Джунгли Кале. На место были вызваны подкрепления правоохранителей. Против агрессивно настроенных мигрантов полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.

В результате нападения двое сотрудников правоохранительных органов получили легкие ранения. Также была повреждена полицейская машина.

Стоит отметить, что нелегальный лагерь мигрантов, прозванный Джунгли Кале, был создан беженцами в северной части Франции еще в 2002 году. Летом 2016 года в нем проживали в тяжелейших условиях около 8 тыс. Человек.

Читай также: Во Франции массовая драка мигрантов переросла в перестрелку

В октябре 2016 власти страны провели операцию по расселению мигрантов в официальные центры приема и временного проживания. Проблема, однако, не была полностью решена - в настоящее время, по разным данным, в лагере проживают от 300 до 600 человек.

Как сообщалось 3 мая, в Германии 150 беженцев напали на полицейских.