У берегов Севастополя нашли затонувшую в 1909 году подлодку Камбала

На дне близ Севастополя обнаружили построенную в Германии для России в 1904-1906 годах подводную лодку Камбала. Она затонула в 1909 году на учениях Черноморского флота.

На дне у берегов аннексированного Севастополя морская экспедиция в воскресенье, 6 мая, установила местонахождение корма подводной лодки Камбала, затонувшей 29 мая 1909 года в ходе учений Черноморского флота. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института востоковедения РФ Виктор Лебединский, передает РИА Новости.

"Курсанты Нахимовского училища это место вычислили, а мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы потеряно", - отметил он.

Лебединский уточнил, что корма лодки находится на траверсе бухты Круглая на глубине 62 м с возвышением над грунтом три метра.

"Планируется изучение объекта с помощью глубоководных роботов", - добавил он.

По словам ученого, инцидент с Камбалой стал "первой катастрофой в истории подводного флота России". Она была одной из трех крупных подводных лодок, которые были построены в Германии для России в 1904-1906 годах. Габариты Камбалы составили 40 на три метра.

Подводная лодка затонула после того, как столкнулась с российским линейным кораблем Ростислав у входа в Южную бухту Севастополя. В результате случившегося Камбала была разрезана на две части и затонула на глубине более 60 м, погибли три офицера и 17 матросов, рассказал Лебединский.

Как сообщается, летом 1909 года носовая часть подводной лодки с находящимися в ней телами 15 подводников подняли на поверхность. 12 погибших моряков похоронили на военном кладбище Севастополя, на могиле был сооружен памятник с использованием боевой рубки Камбалы, добавил ученый.

Напомним, ранее подводную лодку, на борту которой могло находиться руководство нацистов, в том числе и сам Адольф Гитлер, спустя почти 73 года обнаружили на морском дне недалеко от побережья Дании.

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