В Индии девочку-подростка изнасиловали и пытались сжечь живьем

Жертва получила 70% ожогов тела.

В Индии второй раз за неделю изнасиловали и подожгли девочку-подростка, однако потерпевшая выжила. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на местную полицию.

Жертве всего 17 лет. Согласно информации издания, она проживает в штате Джаркханд. Сейчас 70% ее тела обожжены. Это ожоги первой степени, а значит – у нее есть шанс выжить и поправиться.

Читай также: В Калифорнии задержали серийного убийцу и насильника, которого искали 40 лет

“Вторая индийская девушка из восточного штата Джаркханд борется за свою жизнь после того, как ее изнасиловали и подожгли“, - говорится в сообщении.

Человек, который облил керосином и поджег 17-летнюю девочку, задержан. Пострадавшую доставили в специализированную частную клинику.

Напомним 26 апреля сообщалось, что в Швеции афганцы изнасиловали женщину, которая была против депортации мигрантов. Насильника приговорили к 15 месяцам и обязали выплатить компенсацию.