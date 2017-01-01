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В Индии девочку-подростка изнасиловали и пытались сжечь живьем

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Жертва получила 70% ожогов тела.
Индийскую девочку насиловали и пытались сжечь живьем
Индийскую девочку насиловали и пытались сжечь живьем
news.sky.com

В Индии второй раз за неделю изнасиловали и подожгли девочку-подростка, однако потерпевшая выжила. Об этом сообщает Sky News  со ссылкой на местную полицию.

Жертве всего 17 лет. Согласно информации издания, она проживает в штате Джаркханд. Сейчас 70% ее тела обожжены. Это ожоги первой степени, а значит – у нее есть шанс выжить и поправиться.

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“Вторая индийская девушка из восточного штата Джаркханд борется за свою жизнь после того, как ее изнасиловали и подожгли“, - говорится в сообщении.

Человек, который облил керосином и поджег 17-летнюю девочку, задержан. Пострадавшую доставили в специализированную частную клинику.

Напомним 26 апреля сообщалось, что в Швеции афганцы изнасиловали женщину, которая была против депортации мигрантов. Насильника приговорили к 15 месяцам и обязали выплатить компенсацию.

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Теги: Индия, изнасилование, подросток, сожжение, ожоги, криминал
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