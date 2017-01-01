В Грузии происходят протесты из-за антинаркотических рейдов в клубах

После ночного обыска в клубах активисты требуют отставки премьер-министра Георгия Квирикашвили и министра внутренних дел Георгия Гахарии.

В Тбилиси в субботу, 12 мая прошли акции протеста после масштабной спецоперации силовиков в двух самых популярных ночных клубах Тбилиси, сообщает Грузия Online.

По словам очевидцев, ночной обыск был проведен в клубах Базиан и Галери. После этого возмущенные действиями правоохранителей люди вышли на стихийную акцию протеста к зданию парламента на проспекте Руставели, где произошло несколько столкновений между протестующими и полицией.

В результате этого несколько человек были задержаны, а в центр грузинской столицы стянули дополнительные силы правоохранительных органов.

Члены движения Белый шум, которое ратует за либерализацию наркополитики, провели брифинг, на котором заявили, что требует отставки высоких должностных лиц властей и начинает перманентные акции протеста.

В Белом шуме заявляют, что рейды по ночным клубам противоречат защите прав человека.

Как отмечает издание, в администрации президента потребовали изучить обстоятельства полицейских рейдов.

Как сообщалось, в Грузии запретили курить в общественных местах.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet