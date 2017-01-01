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В Турции арестовали 46 человек по подозрению в связях с Гюленом

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Турецкие правоохранительные органы проводят аресты подозреваемых одновременно в 15 провинциях страны.
Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 86 человек
Прокуратура Турции выдала ордеры на арест 86 человек
dw.de

Не менее 46 человек были арестованы в Турции в рамках расследования их причастности к движению FETO, которое возглавляет проживающий в США турецкий оппозиционный проповедник Фетхуллах Гюлен. Об этом сообщает Анатолийское агентство новостей в понедельник, 14 мая.

По данным СМИ, турецкие правоохранительные органы проводят аресты подозреваемых одновременно в 15 провинциях страны.

Такой шаг сделан после того, как прокуратура Турции выдала ордеры на арест 86 человек, в том числе - 25 действующих полковников и 47 человек, занимавших эту военную должность ранее. Еще 14 ордеров на арест выданы в отношении бывших учителей в провинции Болу и 12 - в отношении студентов и выпускников местного университета.

Поводом для арестов стало использование подозреваемыми телефонного приложения ByLock, которое часто применяется террористическими группировками, отмечает агентство.

Ранее в Турции задержали 33 человека за связи с Гюленом.

 

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Теги: Турция, арест, Военный переворот в Турции, Фетуллах Гюлен
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Источник: korrespondent.net

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