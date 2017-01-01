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В Великобритании кота научили стучать в дверь

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Вежливый кот стал звездой интернета.
Вежливый кот стучится в дверь, прежде чем войти
Вежливый кот стучится в дверь, прежде чем войти
скриншот видео

В Британии на видео попал крайне необычный случай.  Случайный очевидец заметил, как кот цивилизованно стучит в дверь, чтобы хозяева его впустили. На видео обратило внимание издание Liverpool Echo, передает УНИАН.

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По словам англичанина, заснявшего уникальную кошку, животное заскочило на мусорный бак рядом с дверью, дотянулось до дверного молотка и несколько раз подергало за него, после чего терпеливо дожидалось, пока его пустят внутрь.

Кот стучится в дверь, чтобы его впустили
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Автор видео был озадачен и не мог поверить, что это действительно произошло. Журналисты издания попросили читателей помочь найти кошку и ее хозяина, чтобы выяснить, всегда ли она так делает. Пока с ними никто не связался.

Напомним, 5 мая сообщалось, что итальянка перед смертью завещала полтора миллиона евро своему коту. На эти деньги животное должны кормить, обеспечивать ему комфортное жилье и ветеринарные услуги.

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Теги: Великобритания, животные, кот, вежливость, удивительное
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