В Великобритании кота научили стучать в дверь

Вежливый кот стал звездой интернета.

В Британии на видео попал крайне необычный случай. Случайный очевидец заметил, как кот цивилизованно стучит в дверь, чтобы хозяева его впустили. На видео обратило внимание издание Liverpool Echo, передает УНИАН.

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По словам англичанина, заснявшего уникальную кошку, животное заскочило на мусорный бак рядом с дверью, дотянулось до дверного молотка и несколько раз подергало за него, после чего терпеливо дожидалось, пока его пустят внутрь.

Кот стучится в дверь, чтобы его впустили 0:00 / 00:36

Автор видео был озадачен и не мог поверить, что это действительно произошло. Журналисты издания попросили читателей помочь найти кошку и ее хозяина, чтобы выяснить, всегда ли она так делает. Пока с ними никто не связался.

Напомним, 5 мая сообщалось, что итальянка перед смертью завещала полтора миллиона евро своему коту. На эти деньги животное должны кормить, обеспечивать ему комфортное жилье и ветеринарные услуги.