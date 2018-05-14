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В Москве таксист пытался изнасиловать Мисс грудь Беларуси

Комментариев: 2
Белорусская певица и обладательница титула Мисс грудь Беларуси Ольга Жукова пожаловалась, что ее хотели изнасиловать в такси.
Певица чуть не стала жертвой таксиста-насильника
Певица чуть не стала жертвой таксиста-насильника
instagram.com/olga_zhukova_singer

В Москве таксист попытался изнасиловать белорусскую певицу и обладательницу титула Мисс грудь Беларуси Ольгу Жукову. Об этом она рассказала в эфире одному из российских телеканалов, передает Lenta.ru.

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Инцидент случился после того, как Жукова выступила в московском клубе Doffman. По словам певицы, ее друг, певец Пьер Нарцисс вызвал такси и оплатил певице дорогу. Он посадил звезду в машину и сказал таксисту довезти ее в целости и в сохранности. Однако во время поездки таксист попытался изнасиловать девушку.

“Он начал ко мне приставать, домогаться. Я дала отпор и в ответ получила по лицу, он меня вытянул из машины за волосы, начал избивать по лицу, в нос. У меня хлынула кровь из носа; я не могла успокоиться, у меня началась истерика. Потом он, получается, меня выкинул и уехал с моими вещами, с моей сумкой и телефоном“, — рассказала певица.

“Он пытался меня изнасиловать, в ответ я тоже ему дала немножко. Я тоже ему навешала! Я тут не л*хушка какая-то, да? Я тоже дала ему отпор. В итоге мне прилетело по лицу и по всему на свете“, — поделилась Жукова, добавив, что после произошедшего обратилась в полицию. 

Напомним,  4 апреля сообщалось, что легендарная гимнастка обвинила тренера в изнасиловании.

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Теги: Россия, Москва, такси, таксист, изнасилование, певица, Ольга Жукова
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Комментариев (2)
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Бувший_східняк    14.05.2018, 14:44
Оценка:  +6
Бувший_східняк
Во страна. Чуть саму грудь Белоруссии не трахнули....
Sonmor    14.05.2018, 15:16
Оценка:  +3
Sonmor
Чуть Белоруссию не трахнули в самую грудь.)
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