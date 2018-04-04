Легендарная гимнастка обвинила тренера в изнасиловании
В Мюнхене (Германия) перед Олимпиадой 1972 года тренер Ренальд Кныш изнасиловал свою подопечную 17-летнюю гимнастку Ольгу Корбут. Легендарная советская спортсменка, двукратная чемпионка мира и четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике только сейчас обнародовала этот факт.
Об этом она заявили в эфире телепрограммы Пусть говорят на российском Первом канале, передает Обозреватель.
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“Не знаю, как это назвать по-русски. Molesting… Домогательство. В конечном итоге перед Олимпийскими играми в Мюнхене он меня просто изнасиловал. Это правда. Я живу с этим. Это очень тяжело. Я скрывала это все. Это было очень стыдно. Это произошло в Минске в гостинице “Юбилейная“. Прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет“, - заявила Корбут.
По ее словам, позднее она пошла в милицию вместе со своим бывшим мужем Леонидом Борткевичем.
“После меня он начал готовить девочку к тому же самому. И девочка рассказала родителям. Его хотели посадить в тюрьму. Почему мы пошли с Леонидом в милицию… Я не могла это выдержать, потому что он все-таки сделал много. Еще тогда я не говорила, что он меня насиловал. Но когда я это увидела, как это больно… Ведь рана эта не заживает“, - сказала спортсменка.
Как сообщалось 25 января 2017 года, врач сборной США по гимнастике получил 175 лет тюрьмы за домогательства.