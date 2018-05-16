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В Германии пилот перепутал аэропорт при посадке

Комментариев: 1
Капитан воздушного судна приземлился в Гамбургском Фульсбюттеле вместо Финкервердера.
Испанский пилот перепутал аэропорты
Испанский пилот перепутал аэропорты
depositphotos.com

Испанский пилот, прилетев с пассажирами в немецкий город Гамбург, совершил посадку не в том аэропорту. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на издание The Local.

Очевидно, командира воздушного судна из Испании сбили с толку немецкие названия. В Гамбурге два аэропорта – Фульсбюттель и Финкенвердер. Они находятся в пятнадцати километрах друг от друга.

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Как сообщает источник, в местном руководстве по полетам отдельно указано, что в Гамбурге есть два аэропорта и путать их нельзя.

Диспетчеры сообщили пилоту об оплошности, когда он уже приземлялся в Фульсбюттеле (а следовало бы в Финкенвердере).

“Пилот должен был понять, что садится не туда, по приборам“, — заявила представитель управления воздушного движения. 

Напомним, ранее в Китае пилот героически посадил самолет с выпавшим ветровым стеклом, в то время как его напарника наполовину засосало в образовавшуюся дыру. 

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Теги: Испания, Германия, Гамбург, пилот, аэропорт, ошибка, самолеты
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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    16.05.2018, 14:44
Оценка:  +2
wahmurkadurnaya
Ну посадив же ж. А міг би і не посадити.
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