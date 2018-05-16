В Испании разбился легкомоторный самолет, есть жертвы
В Испании, вблизи города Льйейда разбился легкомоторный самолет, двое людей погибли. Авария произошла в среду, 16 мая, сообщает El Mundo.
Отмечается, что падение произошло рядом с аэропортом Сео д'Уржель утром в среду.
На место аварии прибыли пожарные, медики и полиция.
В результате падения самолета два человека, которые находились в нем, погибли. Сообщается, что один из погибших - гражданин Бельгии.
Причины аварии пока неизвестны.
Напомним, за несколько дней до этого в Испании разбился другой легкомоторный самолет, в результате чего трое людей погибли.
Ранее вблизи города Саванна, штат Джорджия, в среду, 2 мая, произошла авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules, который принадлежал Национальной гвардии США
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