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В Испании разбился легкомоторный самолет, есть жертвы

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Самолет рухнул вблизи аэропорта Сео д'Уржель, двое людей погибли. Один из них был гражданином Бельгии. Причины аварии устанавливаются.
В Испании упал легкомоторный самолет
В Испании упал легкомоторный самолет
segre.com

В Испании, вблизи города Льйейда разбился легкомоторный самолет, двое людей погибли. Авария произошла в среду, 16 мая, сообщает El Mundo.

Отмечается, что падение произошло рядом с аэропортом Сео д'Уржель утром в среду.

На место аварии прибыли пожарные, медики и полиция.

В результате падения самолета два человека, которые находились в нем, погибли. Сообщается, что один из погибших - гражданин Бельгии.

Причины аварии пока неизвестны.

Напомним, за несколько дней до этого в Испании разбился другой легкомоторный самолет, в результате чего трое людей погибли.

Ранее вблизи города Саванна, штат Джорджия, в среду, 2 мая, произошла авиакатастрофа транспортного самолета С-130 Hercules, который принадлежал Национальной гвардии США

 

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Теги: авиакатастрофа, авиация, смерть, самолет, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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