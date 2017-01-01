В Турции прекратил действовать режим ЧП

Спустя два года после попытки госпереворота турецкие власти сняли режим чрезвычайного положения в стране.

В Турции прекратил действовать режим чрезвычайного положения, сообщает Анадолу.

Отмечается, что его действие официально завершилось этой ночью в 01.00 по местному времени.

Напомним, изначально режим ЧП был введен в Турции 20 июля 2016 года после неудавшейся попытки госпереворота. Он продлевался семь раз и позволял президенту и правительству страны вводить новые законы без одобрения парламента.

Эпоха переворотов в Турции завершена – Эрдоган

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