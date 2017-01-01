Трамп обвинил СМИ в стремлениях испортить его отношения с Путиным

Трамп раскритиковал "фейковые СМИ" за публикации, которые "могут привести к войне с Россией".

Трамп заявил, что уже не может дождаться второй встречи с Путиным EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп обвинил критикующие его средства массовой информации в попытке продолжить конфронтацию с Россией.

В своем Twitter он написал, что это может привести к войне.

Трамп обвинил “фейковые СМИ“ в том, что они создают свои материалы без всяких источников и доказательств.

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“Многое из написанного обо мне или о людях из моего окружения является полным вымыслом“, - отметил он.

Он также написал, что с нетерпением ждет своей второй встречи с президентом России Владимиром Путиным, настаивая на том, что первая встреча прошла успешно, несмотря на критику в США и за рубежом.

“Я с нетерпением ожидаю нашего второго саммита, чтобы мы могли приступить к реализации некоторых из обсуждаемых вопросов, включая борьбу с терроризмом, безопасность Израиля, ядерное распространение, кибератаки, торговлю, Украину, мир на Ближнем Востоке, Северную Корею и многое другое. Есть много ответов, простые и сложные, на эти проблемы... они все могут быть решены“, - добавил он.

Ранее, официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт сообщила, что по итогам встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина американская сторона рассматривает три предложения.