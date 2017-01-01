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В масштабном ДТП в Германии смяло 10 авто

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А результате аварии 4 человека погибли, еще 4 в критическом состоянии.
В масштабном ДТП в Германии смяло 10 авто
© bild.de
Фото 1/5
  • На месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб
  • На месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб
  • На месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб
  • На месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб
  • На месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб
В масштабном ДТП в Германии смяло 10 авто
На месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб
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На юго-западе Германии возле города Хайльбронна произошло масштабное ДТП. Столкнулись 10 автомобилей (в том числе три микроавтобуса), в результате погибли по меньшей мере четыре человека, четверо получили травмы.

Об этом сообщило издание Bild, передает 112.ua.

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Полицейские проинформировали, что четыре человека находятся в критическом состоянии, они были эвакуированы с места происшествия на вертолете в больницы Мангейма и Вюрцбурга.

Причины аварии пока не известны, полиция предполагает, что к ДТП привели плохие погодные условия.

Как сообщалось 21 июля, причиной ДТП под Киевом могла стать разметка.

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Теги: Германия, авария, ДТП
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