В масштабном ДТП в Германии смяло 10 авто
А результате аварии 4 человека погибли, еще 4 в критическом состоянии.
В масштабном ДТП в Германии смяло 10 авто
© bild.de
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В масштабном ДТП в Германии смяло 10 авто
На месте аварии работают более 100 сотрудников спасательных служб
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На юго-западе Германии возле города Хайльбронна произошло масштабное ДТП. Столкнулись 10 автомобилей (в том числе три микроавтобуса), в результате погибли по меньшей мере четыре человека, четверо получили травмы.
Об этом сообщило издание Bild, передает 112.ua.
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Полицейские проинформировали, что четыре человека находятся в критическом состоянии, они были эвакуированы с места происшествия на вертолете в больницы Мангейма и Вюрцбурга.
Причины аварии пока не известны, полиция предполагает, что к ДТП привели плохие погодные условия.
Как сообщалось 21 июля, причиной ДТП под Киевом могла стать разметка.