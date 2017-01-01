Тайфун в Шанхае: эвакуировали 190 тысяч человек

Согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч .

В Шанхае (Китай) в связи с приближением тайфуна Ампил эвакуировали более 190 тысяч человек.

Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на данные Муниципальной метеорологической обсерватории.

Читай также: Наводнение во Вьетнаме унесло жизни десяти человек Так, согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, его прибытие в Шанхай прогнозировали до полудня по местному времени. Так, согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, его прибытие в Шанхай прогнозировали до полудня по местному времени.

Также сообщается, что из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.

Отмечается, что сила ветра в эпицентре тайфуна достигает десяти баллов.