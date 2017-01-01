Тайфун в Шанхае: эвакуировали 190 тысяч человек
Согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч .
В Шанхае (Китай) в связи с приближением тайфуна Ампил эвакуировали более 190 тысяч человек.
Об этом сообщает Хinhua со ссылкой на данные Муниципальной метеорологической обсерватории.
Читай также: Наводнение во Вьетнаме унесло жизни десяти человекТак, согласно информации метеорологов, тайфун движется со скоростью 25 км/ч, его прибытие в Шанхай прогнозировали до полудня по местному времени.
Также сообщается, что из-за приближения стихии отменили 390 авиарейсов, а также круизные туры по реке Хуанпу.
Отмечается, что сила ветра в эпицентре тайфуна достигает десяти баллов.
Напомним, что в Чили вчера, 21 июля, произошло землетрясение магнитудой 5,4. Пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет.
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