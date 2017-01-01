В Турции задержали полсотни предполагаемых боевиков ИГИЛ

Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.

В Турции полиция задержала 43 предполагаемых членов террористической группировки "Исламское государство". Об этом сообщает Reuters в понедельник, 23 июля.

Правоохранители проводили задержания в нескольких районах Стамбула одновременно. Также они совершили рейды по 15 адресам.

Задержанные входили в соцсетях групп, связанных с ИГИЛ и контактировали с боевиками с их помощью.

Турция усилила операции против ИГИЛ внутри страны в последние два года с учетом того, что террористическая группировка совершила ряд терактов.

В Турции задержали более 400 подозреваемых в связях с ИГИЛ

Ранее сообщалось, что поддерживающий "Исламское государство" Нааймур Захария Рахман планировал отрезать голову британскому премьер-министру Терезе Мэй и подорвать Даунинг-стрит в центре Лондона.

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