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Погиб пилот сбитого Израилем сирийского истребителя - СМИ

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Погибшего пилота идентифицировали как полковника Умрана Маре родом из сирийского порта Туртус.
Самолет был сбит ракетами Patriot
Самолет был сбит ракетами Patriot

Пилот сирийского истребителя, сбитого 24 июля израильскими ракетами, погиб при падении самолета. Об этом со ссылкой на военный источник в Дамаске сообщил арабский ресурс Al-Masdar.

Погибшего идентифицировали как полковника Умрана Маре родом из сирийского порта Туртус. Самолетом, на котором он летал, был истребитель Су-22. Он упал на территории Сирии.

Издание отмечает, что Маре стал вторым сирийским летчиком, которого сбили за последние четыре года средства противовоздушной обороны Израиля.

Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. Сирийские СМИ заверили, что жертв нет, но объекту был нанесен ущерб.

 

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Теги: Израиль, Сирия, пилот, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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