1 августа был представлен соответствующий законопроект.

В Литве Компартию могут признать преступной организацией inforesist.org

В Литве коммунистическую партию хотят признать преступной организацией. Об этом пишет Эспрессо со ссылкой на издание Delfi.

1 августа был представлен проект закона, цель которого - признание Литовской компартии преступной организацией. Соответствующее предложение внесли члены парламентской фракции Союза отечества-Христианских демократов Литвы Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис.

Аджубалис заявил, что в годы оккупации Литвы Советским Союзом компартия содействовала утверждению диктатуры на территории оккупированной страны.

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“Цель этого проекта - наконец должным образом оценить советское прошлое и преступления, восстановить историческую справедливость“, - подчеркнул Ажубалис.

Кащюнас отметил, еще одна цель закона - гласность. Согласно законопроекту, если бывшие члены компартии захотят стать кандидатами на пост президента, депутата парламента или Европарламента ли мэра, то они в обязательном порядке должны указывать этот факт своей биографии.

Аналогичные требования должны быть введены и в отношении лиц, которые работают на дипломатической службе или принимают участие в конкурсе на должность в госучреждении.

Депутат напомнил, что в июне 2017 года парламент принял резолюцию с призывом к правительству подготовить проект, согласно которому Литовская коммунистическая партия была бы признана преступной организацией. Но, по словам Кащюнаса, парламент пока не продемонстрировал инициативу.

Напомним, ранее киберполиция Украины нагрянула с обысками в офис коммунистической партии.