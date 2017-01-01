В Латвии зафиксировали крупнейшую вспышку АЧС

Работа фермы Druvas Unguri остановлена, ведется расследование. Установлена защитная зона в радиусе трех километров от фермы и зона надзора в радиусе десяти километров.

В Латвии зарегистрирована вспышка африканской чумы свиней на ферме Druvas Unguri, где находятся более 15 тысяч животных.

Это самая крупная вспышка заболевания с тех пор, как АЧС была впервые зарегистрирована в стране в 2014 году, сообщает BNS со ссылкой на Продовольственно-ветеринарную службу Латвии в четверг, 2 августа.

В связи с этим правительство Латвии в пятницу проведет внеочередное заседание, на котором будут обсуждаться меры по недопущению распространения болезни.

Druvas Unguri занимается выращиванием племенных свиней с 1994 года. Сейчас работа предприятия остановлена, начато расследование. Установлена защитная зона в радиусе трех километров от фермы и зона надзора в радиусе десяти километров. Особое внимание уделяется перевозке свиней и мясных продуктов.

АЧС в Латвии впервые была выявлена в июне 2014 года у трех кабанов на границе с Беларусью.

Напомним, за январь-июнь 2018 года в Украине было зафиксировано 78 случаев африканской чумы свиней. Из них 42 зарегистрировано среди домашних свиней.

Ранее под Измаилом в Одесской области уничтожили больше трех тысяч свиней из-за АЧС. При этом карантинные посты в границах города сняты.

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