Возле итальянского аэропорта взорвался грузовик, около 20 пострадавших

Грузовик с легковоспламеняющимся грузом столкнулся с автомобилем близ аэропорта Болоньи.

Огонь поднялся на несколько десятков метров twitter.com/GenFarina

Вблизи аэропорта итальянской Болоньи столкнулся грузовик с горючим автомобиль, в результате чего прогремел сильный взрыв.

Как сообщает газета La Repubblica, взрыв был настолько мощный, что столб огня поднялся на десятки метров. Указывается, что при взрыве пострадали свыше 20 человек.

Часть местных жителей пришлось эвакуировать twitter.com/FTorre7

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Огонь перекинулся на другие машины, в результате чего произошли новые взрывы. Люди также пострадали от обломков и разбитого стекла. Часть местных жителей пришлось эвакуировать.

На место происшествия прибыли полицейские, пожарные и медики. Тушение пожара затруднено из-за очень высокой температуры горения.

Автомагистраль A14 в районе происшествия перекрыта в обе стороны.

Ранее, в апреле, в Китае 7 человек погибли и 13 пострадали в результате взрыва грузовика, перевозившего взрывчатые вещества в провинции Шэньси.