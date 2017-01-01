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В Италии камнепад убил двух человек

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У подножия Монблана дорогу накрыли огромные валуны. Камни изувечили автомобили, в одном из них погибла пожилая пара.
Камни накрыли автомобили с людьми
Камни накрыли автомобили с людьми
скриншот из видео

В Италии камнепад убил двух человек и изувечил автомобили. Об этом сообщает ТСН в среду, 8 августа.

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“У подножия Монблана живописную дорогу накрыли огромные валуны. Камни изувечили автомобили, в одном из них погибла пожилая пара. Дорогу к долине Ферре пришлось закрыть, двигаться по ней невозможно“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что из района эвакуировали две сотни людей, некоторым из них пришлось ночевать на территории местного гольф-клуба.

Накануне в китайской провинции Юньнань на дорогу обрушился гигантский холм. Очевидцы сняли на видео масштабный обвал. На месте работает техника, пытаясь расчистить дорогу от десятков тонн земли.

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Теги: Италия, камни, оползень, обвал, обрушение
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