Россия выставит военные посты на границе с Израилем

Военная полиция РФ выставит восемь постов в Сирии в районе Голанских высот.

Первые посты РФ уже стоят в провинции Эль-Кунейтра facebook.com/mod.mil.rus

Военная полиция Российской Федерации в Сирии выставит посты в районе Голанских высот на границе с Израилем.

Об этом передают российские СМИ со ссылкой на заместителя командующего группировкой войск РФ в Сирии по военной полиции Виктора Зайцева.

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Сообщается, что первый пост выставили в сирийской провинции Эль-Кунейтра в населенном пункте Эль-Весии. По словам Зайцева, планируется выставить еще семь таких наблюдательных постов.

Также сообщается, что эти посты будут располагаться перед подконтрольной миротворцам ООН зоной на Голанских высотах.

Напомним, 9 августа в ООН заявили, что конфликт в Сирии подходит к концу, так как на данный момент нет ни одного сирийского района, который можно было бы назвать осажденным.

Ранее сообщалось, что сирийские правительственные войска захватили последнюю, контролируемую боевиками из группировки Исламское государство деревню в районе Голанских высот.