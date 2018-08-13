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КНДР и Южная Корея договорились о месте и дате саммита

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Встреча лидеров двух стран пройдет в столице Северной Кореи - Пхеньяне уже в следующем месяце.
Переговоры представителей КНДР и Южной Кореи (архивное фото)
Переговоры представителей КНДР и Южной Кореи (архивное фото)

Представители Южной Кореи и КНДР в ходе встречи в понедельник, 13 августа, договорились о времени и месте проведения саммита лидеров двух стран Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына, сообщает Yonhap.

Во время встречи двух делегаций было решено, что, встреча состоится в сентябре, в столице КНДР Пхеньяне. Об этом сообщил официальный представитель президентского офиса Сеула Чонг Ва Дэ через несколько часов после того, как высокопоставленные чиновники из двух Корей достигли соглашения.

"Чтобы добавить немного, я считаю, что (проведение саммита) в начале сентября может быть немного сложным", - сказал репортерам Чонг Ван Дэ.

Это будет первый за более чем 10 лет визит южнокорейского президента в КНДР.

Встреча Ким Чен Ына и Мун Чжэ Ина станет уже третьей в этом году.

Напомним, 14 июня делегации Южной Кореи и КНДР заключили соглашение о возобновлении военной коммуникации.

А 31 июля представители стран провели встречу, на которой договорились убрать посты охраны из демилитаризованной пограничной зоны.

 

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, саммит, КНДР, Корея
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Источник: korrespondent.net

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