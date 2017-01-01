Израиль откажется от дизельных и бензиновых авто с 2030 года

Все новые автомобили, начиная с 2030 года будут исключительно электрическими, при этом существующие автобусы и грузовики будут массово переводить на сжатый натуральный газ собственной добычи.

Израиль планирует запретить все бензиновые и дизельные автомобили с 2030 года и полностью убрать налоги на электромобили, пишет ITC.

Правительство собирается активно финансировать строительство новых зарядных станций, предусмотрев финансирование для 2000 новых станций. Отдельная работа проводится с сетями топливных заправок, которые агитируют постепенно переходить на "зеленое топливо".

В стране также собираются снизить налоги и сборы на электромобили практически до нуля, с тем, чтобы электрические автомобили стоили намного дешевле, чем в данный момент.

Отметим, что план по переходу на электромобили является частью еще более крупной стратегии по отказу Израиля от всех видов ископаемого топлива, включая бензин, дизель и уголь.

В последние годы в стране нашли сразу несколько крупных месторождений природного газа, которые смогут обеспечить крупных потребителей энергии, включая промышленность и ТЭС, более экологичным (по сравнению с нефтью и углем) видом топлива.

Переломный момент ожидается примерно в 2025 году, когда по оценке министерства на дорогах страны появятся порядка 177 тысяч электромобилей. После этого массовый потребитель должен на реальных примерах осознать, что владеть электромобилем легче и дешевле, чем бензиновым или дизельным автомобилем.

В итоге по планам правительства это должно привести к взрывному спросу на электромобили, число которых за пять лет (к 2030 году) вырастет с менее 200 тысяч до 1,5 млн штук.

Начиная с 2030 года Израиль полностью запретит импорт бензиновых и дизельных авто в страну. Все новые автомобили, начиная с 2030 года будут исключительно электрическими, при этом существующие автобусы и грузовики будут массово переводить на сжатый натуральный газ собственной добычи.

Ранее о намерениях полностью прекратить продажи бензиновых и дизельных автомобилей уже объявили Франция, Норвегия, Великобритания, Нидерланды и Дания, а Германия, Китай и ряд других стран пока просто выразили подобную готовность без указания точной даты.