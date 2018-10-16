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РПЦ разрывает отношения с Константинополем

Комментариев: 65
Синод Русской православной церкви признал невозможным ее дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом.
В РПЦ говорят, что отказываются от общения не только с иерархами и духовенством Константинополя
В РПЦ говорят, что отказываются от общения не только с иерархами и духовенством Константинополя
patriarchia.ru

Синод Русской православной церкви принял решение полностью разорвать отношения с Константинопольским патриархатом. Об этом сообщил глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион на брифинге после окончания синода в Минске в понедельник, 15 октября.

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"На сегодняшнем заседании Священного синода было принято решение о полном разрыве евхаристического общения с Константинопольским патриархатом", - митрополит Иларион.

В РПЦ говорят, что отказываются от общения не только с иерархами и духовенством Константинополя, но также и с мирянами из-за того, что Вселенский патриархат отменил анафему предстоятеля УПЦ КП Филарета и митрополита УАПЦ Макария, "посягнул на чужие канонические уделы", а также "попытался отречься от собственных исторических решений и обязательств".

"Отныне и впредь до отказа Константинопольского Патриархата от принятых им антиканонических решений для всех священнослужителей Русской Православной Церкви невозможно сослужение с клириками Константинопольской Церкви, а для мирян - участие в таинствах, совершаемых в ее храмах", - сказано в заявлении на сайте РПЦ.

Напомним, 11 октября на заседании Синода Вселенского патриархата было принято решение продолжить процедуру предоставления Томоса об автокефалии Украинской православной церкви. Таким образом, официально запущена процедура предоставления автокефалии Украинской церкви.

Кроме того, Священный синод Вселенского патриархата снял анафему с патриарха Филарета, а также принял решение о признании незаконным аннексии Киевской митрополии в 1686 году.

В РПЦ заявили, что такими действиями Вселенский патриарх переходит красную черту и катастрофически нарушает единство мирового православия.

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Теги: религия, церковь, УПЦ МП, УПЦ КП, РПЦ, Православие, православная церковь, УПЦ, РПЦ МП, Константинополь
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Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (65)
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flacon9havi    16.10.2018, 02:23
Оценка:  0
flacon9havi
Театр ляльок.
mobi2020    16.10.2018, 02:22
Оценка:  +2
mobi2020
Эти мАсковские чуркобесы гундяевы уже достали. Фсбешники? Так точно!
flacon9havi    16.10.2018, 02:20
Оценка:  0
flacon9havi
А нічого, що Мінськ - це Київська єпархія?
flacon9havi    16.10.2018, 02:15
Оценка:  +3
flacon9havi
рпс (руская православная сєкта) разрывает отношения с Константинополем... Слава Богу!
flacon9havi    16.10.2018, 01:47
Оценка:  +2
flacon9havi
Бог змінює нас зсередини, релігія ж намагається змінити нас зовні. Люби своїх ворогів, гребуй ворогами Божими.
gowest95    16.10.2018, 01:41
Оценка:  -17
gowest95
Клац и от вселенной вселенского в лучшем случае осталась одна восьмая часть вселеной и то пока.
тт*    16.10.2018, 01:41
Оценка:  +20
тт*
сектантами стали шоли? Во имя газпрома, роснефти и пукина аминь!
aparaima    16.10.2018, 01:41
Оценка:  +14
aparaima
"посягнул на чужие канонические уделы", а также "попытался отречься от собственных исторических решений и обязательств".- Наглость РПЦ МП зашкалила. Получается что с 1686 года МП сделал Киевский патриархат своим каноническим уделом! Своим уделом ту церковь, которая крестила в 988 году Русь!
aparaima    16.10.2018, 00:01
Оценка:  +14
aparaima
Наше православие поставила в зависимость церковь государства столица которого была только в 1147году основана! Ну полный бред! Своим решением Константинопольский патриархат всего лишь поставил все на свои места согласно истории. В ответ МП разваливает христианскую церковь и при этом обвиняет
aparaima    16.10.2018, 00:04
Оценка:  +10
aparaima
но только не себя! Наглость московского сборища ( называть такой сброд собранием духовенства язык не поворачивается) перешла все границы! Угрозы сыпятся как мусор с помойки! Наконец то МП показал свое истинное лицо. Долой МП из Украины!
sergei77    16.10.2018, 00:17
Оценка:  -14
sergei77
Да никакой не бред. Ведь священники Киева сами добровольно перенесли духовный центр в Москву после 1240-х годов, тогда были набеги татар на Киев. И Москва, как вы сказали сами дату, уже была. Просто там было спокойнее. Управление церковью отдали Москве, а те назад теперь не отдают.
Злой_Биша    16.10.2018, 00:37
Оценка:  +3
Злой_Биша
Получается, что да, именно так и есть.
страхшоссе    16.10.2018, 01:37
Оценка:  +17
страхшоссе
предлагаю ввести против мп санкционную анафему
ВосставшийИзБана    16.10.2018, 01:37
Оценка:  +30
ВосставшийИзБана
И обратите внимание. Все ночью. Сатанисты.
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