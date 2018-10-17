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Душанбинская ПЦ разрывает отношения с Константинополем

Комментариев: 7
Как часть Русской православной церкви, Душанбинская церковь расторгает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
Душанбинская епархия прекращает евхаристическое общение с Константинополем
Душанбинская епархия прекращает евхаристическое общение с Константинополем
wikipedia.org

Душанбинская православная церковь, как часть Русской православной церкви, также разрывает евхаристическое общение с Константинополем. Об этом в беседе с Радио Озоди сообщил Иеромонах (в православии монах, который имеет сан священника) Владимир, передает УНН.

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“Душанбинская епархия находится в каноническом подчинении Русской православной церкви. Таким образом мы тоже не можем участвовать в евхаристическом общении с Константинопольской церковью, потому что последняя нарушила каноны - вторглась в каноническую территорию Русской православной церкви Украины. Именно поэтому вчера на священном Синоде Русской православной церкви в Минске было расторгнуто евхаристическое общение с Константинопольской церковью “, - заявил Владимир. 

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.

Ранее Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.

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Теги: Душанбе, церковь, православие, раскол, Константинополь
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Комментариев (7)
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П    17.10.2018, 12:17
Оценка:  +1
П
Все доводят до абсурда.
Sinobi-life    17.10.2018, 12:13
Оценка:  0
Sinobi-life
Дюшанбэ - БУ-га-га,это полный ппц,ну ещё ждём от чукчей и ненков такого же демарша,расиска федераска жжёт!!!
Coюзник    17.10.2018, 11:54
Оценка:  +2
Coюзник
Не удивлюсь если следующим будет патриархат Афганистана или Пакистана
Alex_Shadow    17.10.2018, 11:46
Оценка:  +3
Alex_Shadow
Не так страшен томос Украине, как тот идиотизм, который сотворят "в ответ" россияне.
СветБобра    17.10.2018, 11:45
Оценка:  +1
СветБобра
Душанбе стовідсоткове мусульманське місто. Яке там православья. Це якийсь невдалий кремльовський жарт .
Shurat44    17.10.2018, 11:32
Оценка:  -2
Shurat44
понеслось, константинополь останется с дедом Денисенко.
СветБобра    17.10.2018, 11:47
Оценка:  +3
СветБобра
За душанбінським патриархатом, щойно вигаданим на кремлі Всесвітній патриарх сумувати не буде
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