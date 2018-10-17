Душанбинская ПЦ разрывает отношения с Константинополем

Как часть Русской православной церкви, Душанбинская церковь расторгает евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.

Душанбинская православная церковь, как часть Русской православной церкви, также разрывает евхаристическое общение с Константинополем. Об этом в беседе с Радио Озоди сообщил Иеромонах (в православии монах, который имеет сан священника) Владимир, передает УНН.

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“Душанбинская епархия находится в каноническом подчинении Русской православной церкви. Таким образом мы тоже не можем участвовать в евхаристическом общении с Константинопольской церковью, потому что последняя нарушила каноны - вторглась в каноническую территорию Русской православной церкви Украины. Именно поэтому вчера на священном Синоде Русской православной церкви в Минске было расторгнуто евхаристическое общение с Константинопольской церковью “, - заявил Владимир.

Напомним, Белорусская ПЦ как часть РПЦ разрывает отношения с Константинополем.

Ранее Синод РПЦ признал невозможным дальнейшее евхаристическое общение с Константинополем.