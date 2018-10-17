Под Калининградом модернизируют ядерные бункеры - CNN

Спутниковые снимки свидетельствуют о новых ядерных бункерах в Калининградской области.

Россия проводит модернизацию военных бункеров для хранения ядерного оружия в Калининградской области. Новые спутниковые снимки опубликовало CNN.

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В этом году появились аэрофотоснимки, которые показывали, что россияне значительно модернизировали бункер по хранению ядерного оружия в Калининграде. Теперь спутниковые снимки, сделанные между 19 июля и 1 октября, и анализ от компании ImageSat International, коммерческой спутниковой фирмы, подтверждают, что большая модернизация ведется минимум в четырех местах по всему региону.

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Еще один набор изображений показывает 40 новых бункеров на стадии строительства, которые увеличивают мощности вблизи Приморска, второго по величине в России порта на Балтийском море. Новые бункеры окружают старые, меньшие бункеры в центре изображения. Снимки от 18 июля показывают, что бункеры строятся; через 10 недель бункеры выглядят готовыми.

Неподалеку, севернее Калининграда, изображения показывают обновления Чкаловской авиабазы: новую железную дорогу и установку, которая позволит самолетам приземляться в плохую погоду.

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Последний набор изображений показывает обновления в Черняховске - на базе, где находится 152-я ракетная бригада ВС РФ. В феврале база получила оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) Искандер, способные нести ядерный заряд. Пентагон назвал это “самым серьезным шагом, который мы видели“ с точки зрения российской милитаризации Балтии.

Напомним, в середине июля Федерация американских ученых (FAS) заявила, что под поселком Куликово Калининградской области происходит обновление российского ядерного бункера, который служит хранителем ядерного оружия.

По ее данным, работы на объекте начались еще в 2016 году.