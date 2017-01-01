КНДР и Южная Кореи договорились об отводе оружия с границы

Огнестрельное оружие и посты охраны из Объединенной зоны безопасности должны исчезнуть до четверга.

На этой неделе из демилитаризованной зоны села Пханмунджом на границе двух стран будет убрано огнестрельное оружие и посты охраны. К такому соглашению в понедельник, 22 октября, пришли представители Северной и Южной Кореи, а также командование ООН, сообщает Reuters.

"Мы обсудили сроки выведения огнестрельного оружия и демонтаж охранных постов, а также способы корректировки количества персонала часовых и проведения совместных инспекций", - говорится в заявлении министерства Южной Кореи.

Отмечается, что три стороны провели второй раунд переговоров в Пханмунджоме, чтобы обсудить пути демилитаризации границы согласно недавнему межкорейскому пакту, подписанному на саммите в прошлом месяце в Пхеньяне.

Страны надеются отвести 11 охранных постов в радиусе 1 км вдоль Военной демаркационной линии на их границе до конца года. Они также планируют вывести все огнестрельное оружие из Объединенной зоны безопасности в Пханмунджоме и сократить до 35 лиц количество сотрудников, которые находятся там.

На встрече в понедельник три стороны договорились об отводе огнестрельного оружия и постов охраны из Объединенной зоны безопасности до четверга. Они планируют провести совместную проверку в течение следующих двух дней, сообщает министерство.

Кроме того, соглашение также включает в себя прекращение "всех враждебных действий" и введение запрета на полеты возле границы.

Возглавляемое США командование ООН осуществляет наблюдение за ситуацией в демилитаризованной зоне с конца военных действий во время войны между обоими Кореями 1950-1953 годов.

Напомним, в сентябре впервые за 11 лет президент Южной Кореи прибыл в КНДР.

По итогам переговоров в Пхеньяне глава КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин согласовали шаги по денуклеаризации Корейского полуострова.

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