СМИ показали видео с подозреваемым в убийстве саудовского журналиста

На видео якобы присутствует один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи.

CNN показал видео с подозреваемым в убийстве саудовского журналиста Скриншот из видео

Появились записи с камер видеонаблюдения, на которых присутствует один из подозреваемых в убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщает CNN.

На записи видно, как мужчина, внешне похожий на Хашукджи, входит в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

На другом видео "двойник" журналиста прибывает к Голубой мечети и отправляется в общественный туалет. Позднее он снова попадает в объективы камер, но появляется уже в своей одежде.

Есть еще одна запись, на которой подозреваемый выкидывает в мусорку пакет, где могла быть одежда Хашукджи и фальшивая борода.

Посмотреть видео можно перейдя по этой ссылке.

Ранее сообщалось, что Джамаль Хашукджи был убит в консульстве королевства в Стамбуле удушающим захватом.

Саудовская Аравия официально признала смерть журналиста 20 октября.

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