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Севастополь юридически был в составе РФ - Путин

Комментариев: 2
Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР.

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский Севастополь "юридически всегда был в составе России". Об этом он сказал на встрече с мэром Москвы Сергеем Собяниным.

Собянин отметил, что Москва и Севастополь – города-побратимы, и "во все времена, даже когда Севастополь не был в составе России", российская столица всегда помогала ему. Путин прервал собеседника, заявив, что Севастополь формально всегда был российским городом. 

"Севастополь юридически всегда был в составе России. Он был городом центрального подчинения и даже при передаче – незаконной передаче – Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято Президиумом Верховного Совета РСФСР, Украины, а затем утверждено Президиумом Верховного Совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными Советами республик и Верховным Советом СССР. Но даже при этом незаконном, по сути, процессе про Севастополь просто забыли, и он не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России", - заявил Путин.

Напомним, Крым был передан Украине в 1954 году в соответствии с указом Президиума Верховного Совета СССР. Одновременно с Крымской областью в состав УССР вошел и Севастополь, что было закреплено в Конституции УССР 1978 года.

Ранее Путин подтвердил, что зарплата в Крыму ниже средней в России. По его словам, чтобы крымчане зажили так, как остальные россияне, нужно еще немного подождать.

Путин объяснил, почему Севастополь не получит денег

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Теги: Украина-Россия, Севастополь, видео, Собянин, Владимир Путин
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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wолк    23.10.2018, 00:23
Оценка:  +2
wолк
Бог мой,какое же оно мерзкое,фуу
flacon9havi    23.10.2018, 00:19
Оценка:  +1
flacon9havi
Згадала бабка, як дівкою була.
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