Турецкая армия обстреляла позиции курдов на севере Сирии

Атаке подверглись укрепления курдских "Отрядов народной самообороны" на восточном берегу Евфрата.

Армия Турции обстреляла позиции курдских военизированных формирований "Отряды народной самообороны" (YPG) на севере Сирии. Об этом в воскресенье, 28 октября, сообщает турецкое государственное информагентство Anadolu. Речь идет об укреплениях курдов на восточном берегу реки Евфрат в районе города Айн-эль-Араб, также известного как Кобане.

Отряды YPG являются союзником США по борьбе с джихадистской группировкой "Исламское государство" (ИГ). В свою очередь, Анкара считает военизированные формирования курдов сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которая признана в Турции террористической организацией.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган неоднократно заявлял о намерении "очистить от террористов" Кобане и другие места поблизости от сирийско-турецкой границы. 26 октября Эрдоган сообщил о "последнем предупреждении" в адрес YPG.

Накануне в Стамбуле состоялась четырехсторонняя (ФРГ - Франция - Турция - Россия) встреча на высшем уровне по сирийскому урегулированию. В принятом по итогам саммита соглашении стороны подчеркнули необходимость совместной работы с целью "создания условий для мира и стабильности в Сирии".

Источник: Русская служба DW

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