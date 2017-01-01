Не пролез в проем: Трамп снова оконфузился с зонтом

Дональд Трамп на входе в президентский лайнер не смог сложить зонт и бросил его на входе.

Это не первый случай конфуза на трапе самолета скриншот

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Президент США Дональд Трамп вновь попал в комичную ситуацию из-за зонта. Американский глава не смог протиснуться в проем входа президентского авиалайнера вместе с зонтом и просто бросил его.

Пользователи соцсетей предположили, что Трамп не умеет закрывать зонт или он настолько ленив, что даже не пытался это делать.

Ранее, президент США в очередной раз оконфузился перед журналистами, когда оставил жену Меланию без зонта во время дождя, хотя сам спрятался под ним.

До этого, Трампа высмеяли за туалетную бумагу на ботинке, которая развевалась на ветру в то время, как президент поднимался по трапу самолета.