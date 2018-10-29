В Эстонии количество украинских заробитчан за год выросло вдвое

Работодатели и там часто обманывают работников.

С начала 2018 года, по состоянию на конец сентября, в Эстонии более 12 тыс. украинцев получили разрешения на краткосрочную работу и временный вид на жительство.

Об этом пишет ERR.

Стоит отметить, 12 тысяч украинцев - это вдвое больше, чем в прошлом году, и в десять раз больше, чем в 2014-м.

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Как пояснил руководитель службы надзора за рубежом и миграцией Пыхьяской префектуры Индрек Ару, число нарушений, связанных с выплатой зарплат иностранным рабочим, при этом не уменьшилось.

По его словам, часть предприятий пользуется недостаточной осведомленностью относительно работников, которые приезжают из-за границы, и выплачивает им зарплату в меньшем размере, чем это предусмотрено законодательством. Часто зарплата выплачивается "в конверте".

Как сообщалось 19 октября, Госстат обнародовал данные о демографической ситуации в стране с января по август 2018 года.

Ранее Турчинов назвал сокращение населения реальной угрозой нацбезопасности.