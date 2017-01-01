В Афганистане разбился военный вертолет, 25 погибших
Вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны. Об этом в среду, 31 октября, пишет RТ со ссылкой на телеканал TOLO News.
Отмечается, что на борту находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.
По предварительным данным, два вертолета летели вместе, один из них разбился.
В результате крушения все находившиеся на борту погибли.
Причины аварии устанавливаются.
По данным Reuters, на борту вертолета находились 25 военных и чиновников.
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Также сообщалось, что в Польше потерпел крушение военный вертолет Ми-2.
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