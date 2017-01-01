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В Афганистане разбился военный вертолет, 25 погибших

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В районе Анара Дара провинции Фарах потерпел крушение военный вертолет, на борту которого находились до 25 человек.
В Афганистане разбился военный вертолет
В Афганистане разбился военный вертолет

Вертолет ВС Афганистана потерпел крушение в провинции Фарах на западе страны. Об этом в среду, 31 октября, пишет со ссылкой на телеканал TOLO News.

Отмечается, что на борту находились не менее 20 человек, включая военных чиновников и членов совета провинции.

По предварительным данным, два вертолета летели вместе, один из них разбился.

В результате крушения все находившиеся на борту погибли.

Причины аварии устанавливаются.

По данным Reuters, на борту вертолета находились 25 военных и чиновников.

Ранее в Филиппинском море военный вертолет MH-60 Seahawk рухнул на палубу авианосца Рональд Рейган.

Также сообщалось, что в Польше потерпел крушение военный вертолет Ми-2.

 

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Теги: авиакатастрофа, Афганистан, вертолет, военные, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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