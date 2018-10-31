Бомбу в ФСБ Архангельска взорвал 17-летний юноша
В России установили личность террориста, пронесшего бомбу в здание регионального управления ФСБ в Архангельске, сообщил Следственный комитет РФ на своей странице в Twitter.
Им оказался 17-летний местный житель, который погиб после приведения взрывного устройства в действие.
В Архангельске по факту взрыва в здании управления ФСБ возбуждено уголовное дело.— Следственный комитет (@sledcom_rf) 31 октября 2018 г.
В результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Получили ранения трое сотрудников. На месте работают следователи и криминалисты pic.twitter.com/YDGRAQKLsX
По информации российских СМИ, подрывник умер во время оказания ему первой помощи. Также, по уточненной информации, в результате взрыва ранения получили три сотрудника ФСБ.
Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на свой источник, молодой человек учился в местном техникуме.
"По предварительным данным, совершивший самоподрыв был студентом Архангельского политехнического техникума. Его зачислили на очную форму обучения 1 сентября 2017 года", - сказал собеседник агентства.
По его данным, юноша состоял в интернет-сообществе "анархистов" и оставил в соцсетях сообщение о своем намерении устроить взрыв и о том, что берет ответственность за этот шаг на себя.
Предварительно установлено, что взрывное устройство он изготовил самостоятельно.
По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета РФ, взрыв в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел в среду, 31 октября, в 8.52.
"По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - говорится в сообщении информцентра.
По факту взрыва возбуждено дело по статье о теракте.
Напомним, ранее сегодня сообщалось, что рядом со зданием ФСБ по Архангельской области России произошел взрыв.
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Фейк ньюз.
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Ну конечно скоро, ты главное плати за газ спокойно и верь. РФ развалится, украина в ЕС вступит, Крым сам собой вернется, украинцы разбогатеют.... надо только ждать и не выступать против власти. Жди и внукам завещай ждать.... уже скоро, чуть чуть потерпеть и надо наступит светлое будуще