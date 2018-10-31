Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Бомбу в ФСБ Архангельска взорвал 17-летний юноша

Комментариев: 9
Следственный комитет РФ опубликовал фото юноши, который принес бомбу в ФСБ и погиб от ее взрыва.
Террористом оказался 17-летний ученик техникума
Террористом оказался 17-летний ученик техникума

В России установили личность террориста, пронесшего бомбу в здание регионального управления ФСБ в Архангельске, сообщил Следственный комитет РФ на своей странице в Twitter.

Им оказался 17-летний местный житель, который погиб после приведения взрывного устройства в действие.

 

По информации российских СМИ, подрывник умер во время оказания ему первой помощи. Также, по уточненной информации, в результате взрыва ранения получили три сотрудника ФСБ.

Как сообщает агентство Интерфакс со ссылкой на свой источник, молодой человек учился в местном техникуме.

"По предварительным данным, совершивший самоподрыв был студентом Архангельского политехнического техникума. Его зачислили на очную форму обучения 1 сентября 2017 года", - сказал собеседник агентства.

По его данным, юноша состоял в интернет-сообществе "анархистов" и оставил в соцсетях сообщение о своем намерении устроить взрыв и о том, что берет ответственность за этот шаг на себя.

Предварительно установлено, что взрывное устройство он изготовил самостоятельно.

По данным информационного центра Национального антитеррористического комитета РФ, взрыв в Архангельске на входе в административное здание управления ФСБ произошел в среду, 31 октября, в 8.52.

"По предварительной информации, лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранения разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ", - говорится в сообщении информцентра.

Фото с места взрыва (источник t.me/breakingmash) 
 

По факту взрыва возбуждено дело по статье о теракте.

Напомним, ранее сегодня сообщалось, что рядом со зданием ФСБ по Архангельской области России произошел взрыв.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, теракт, ФСБ, взрыв
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
Тетракварк    31.10.2018, 14:12
Оценка:  0
Тетракварк
Гланой целью должен быть Путин, но эту мразь нужно брать живьем.
Міні_Ми    31.10.2018, 14:02
Оценка:  +4
Міні_Ми
"По его данным, юноша состоял в интернет-сообществе "анархистов" и оставил в соцсетях сообщение о своем намерении устроить взрыв и о том, что берет ответственность за этот шаг на себя."

Фейк ньюз.
Котофунтик    31.10.2018, 13:58
Оценка:  -4
Котофунтик
На одного дебила стало меньше.Что он кому доказал?Анархисты против ЛЮБОГО государства.Назад-в джунгли в землянки?
Woodbrother    31.10.2018, 14:02
Оценка:  +4
Woodbrother
Он сократил количество ихтамнетов. За что ему и спасибо .
Тетракварк    31.10.2018, 13:32
Оценка:  +6
Тетракварк
Молодежь РФ находится в отчаянии и готова не только совершать массовые суициды но и массовые убийства как знак радикального протеста, которых с каждым днем становится все больше. Таков результат позорной политики Владимира Путина и ничтожного окружения.
Тетракварк    31.10.2018, 13:33
Оценка:  +6
Тетракварк
Дни РФ сочтены. У РФ нет будущего, это абсолютно ясно и определенно. Сопротивление бесполезно, РФ прекратит свое существование и чем раньше тем лучше.
tulchanin    31.10.2018, 13:40
Оценка:  -9
tulchanin
Дя! Надо лишь ждать, верить и исправно платить коммунальные. И однажды украинцы дождутся, РФ развалится и настанет светлое будущее ! А пока надо терпеть..... .
"Партия ждунов Украины! Мы обязательно дождемся!"
Тетракварк    31.10.2018, 13:47
Оценка:  +5
Тетракварк
Не однажды, а очень скоро. РФ уже сейчас находится в плачевном состоянии по всем параметрам и едва ли может конкурировать с Украиной. Фантазии улетучились, есть сухая реальность. РФ ничтожная, изолированная колония путинского режима у которой нет будущего.
Rodrigos    31.10.2018, 13:50
Оценка:  +6
Rodrigos
Самавар тульский, как раз Украина и сделала шаги, и делает абы не двигаться в росейское болото. А ждуны и терпилы - это как раз росеяне ) Это ты щас про себя верно подметил.
tulchanin    31.10.2018, 14:08
Оценка:  -1
tulchanin
Тетракварк
Ну конечно скоро, ты главное плати за газ спокойно и верь. РФ развалится, украина в ЕС вступит, Крым сам собой вернется, украинцы разбогатеют.... надо только ждать и не выступать против власти. Жди и внукам завещай ждать.... уже скоро, чуть чуть потерпеть и надо наступит светлое будуще
Тетракварк    31.10.2018, 14:13
Оценка:  0
Тетракварк
Ты повторяешься. Я уже сказал где ваше место и оно очень незавидное.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь