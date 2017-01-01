Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Турция нанесла артудары по Сирии, есть жертвы

Комментариев: 0
Артиллерийский огонь турецкие военные открыли по позициям курдских формирований на севере Сирии.
Турция начала новую военную операцию в Сирии
Турция начала новую военную операцию в Сирии
Дым от взрыва в пригороде Африна (архивное фото)

Вооруженные силы Турции открыли артиллерийский огонь по позициям курдских вооруженных формирований на сирийской территории в районе Айн-эль-Араба. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"В результате удара убиты четыре боевика, а еще шестеро получили ранения", - отмечает агентство.

Известно, что артиллерия вела огонь с турецкой провинции Шанлыурфа.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара закончила приготовления к операции против террористов к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Как сообщалось, 27 октября в Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии, в котором впервые принимали участие лидеры Германии, Турции, Франции и России.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Турция, курды, Сирия, жертвы, военные, Конфликт в Сирии, Артиллерия, новости Сирии, война в Сирии
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь