Турция нанесла артудары по Сирии, есть жертвы

Артиллерийский огонь турецкие военные открыли по позициям курдских формирований на севере Сирии.

Дым от взрыва в пригороде Африна (архивное фото)

Турция начала новую военную операцию в Сирии Дым от взрыва в пригороде Африна (архивное фото)

Вооруженные силы Турции открыли артиллерийский огонь по позициям курдских вооруженных формирований на сирийской территории в районе Айн-эль-Араба. Об этом в среду, 31 октября, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"В результате удара убиты четыре боевика, а еще шестеро получили ранения", - отмечает агентство.

Известно, что артиллерия вела огонь с турецкой провинции Шанлыурфа.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара закончила приготовления к операции против террористов к востоку от реки Евфрат в Сирии.

Как сообщалось, 27 октября в Стамбуле завершился четырехсторонний саммит по Сирии, в котором впервые принимали участие лидеры Германии, Турции, Франции и России.

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