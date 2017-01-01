Спасатели нашли "черный ящик" рухнувшего в Индонезии самолета
Бортовой самописец потерпевшего крушение в Индонезии пассажирского самолета Boeing 737 найден и поднят на поверхность воды.
Спасатели обнаружили бортовой самописец Boeing 737, который разбился над Яванским морем. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает Detik.
Отмечается, что "черный ящик" находился на глубине около 30 м.
Накануне спасатели запеленговали сигнал бортового самописца, а затем при помощи подводной камеры получили видео и фотоизображения. На глубине более 30 м они обнаружили корпус самолета, в том числе левую часть крыла.
Ранее была названа возможная причина крушения самолета в Индонезии.
Напомним, самолет потерпел крушение через 13 минут после взлета. На борту находились 189 человек, никто не выжил.
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