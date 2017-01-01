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На месте крушения самолета в Индонезии нашли обломок шасси

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Спасатели обнаружили обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737, в результате крушения которого погибли 189 человек.
У берегов Индонезии продолжается поисковая операция
У берегов Индонезии продолжается поисковая операция

Спасатели, которые проводят поисковую операцию на месте крушения пассажирского самолета в Индонезии, обнаружили еще один фрагмент. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает AFP.

"Найден обломок шасси индонезийского пассажирского самолета", - сказано в сообщении.

 

 

Ранее индонезийские спасатели нашли бортовой самописец Boeing 737.

Также была названа возможная причина крушения самолета в Индонезии.

 

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Теги: авиакатастрофа, самолет, авиаперелет, Индонезия, Спасательная служба, авиаперевозки, Авиарейсы, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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