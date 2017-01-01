На месте крушения самолета в Индонезии нашли обломок шасси
Спасатели обнаружили обломок шасси от пассажирского самолета Boeing 737, в результате крушения которого погибли 189 человек.
Спасатели, которые проводят поисковую операцию на месте крушения пассажирского самолета в Индонезии, обнаружили еще один фрагмент. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщает AFP.
"Найден обломок шасси индонезийского пассажирского самолета", - сказано в сообщении.
#BREAKING Piece of crashed Indonesian jet's landing gear found: official pic.twitter.com/6haHxGYr4B— AFP news agency (@AFP) 1 ноября 2018 г.
Ранее индонезийские спасатели нашли бортовой самописец Boeing 737.
Также была названа возможная причина крушения самолета в Индонезии.
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