Паспорта украинцам в Болгарии продавали за криптовалюту

Украинцы, молдаване и македонцы платили болгарским чиновникам за получение гражданства и паспорта страны в криптовалюте.

В Генпрокуратуре Болгарии заявили, что за выдачу гражданства и паспортов страны украинцы, молдаване и македонцы платили чиновникам в криптовалюте. Об этом в четверг, 1 ноября, сообщило издание NOVA.

В частности, отмечено, что за махинации с выдачей болгарских паспортов были арестованы руководитель болгарского Госагентства по делам болгар за рубежом Петр Харалампиев, генеральный секретарь Красимир Томов и сотрудник ведомства Марк Стойов.

"Петр Харалампиев, Красимир Томов и Марко Стойов арестованы за махинации с выдачей болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии", - сообщил главный прокурор страны Иван Гешев.

Генпрокурор также ответил адвокатам арестованных, которые утверждают, что у правоохранителей нет доказательств несанкционированных платежей, сказав: "Подкуп был в криптовалюте, у нас есть доказательства".

Между тем вице-премьер-министр Болгарии Валерий Симеонов заявил, что не уйдет в отставку из-за скандала в агентстве.

Ранее стало известно, что в Болгарии задержали около 20 человек за продажу болгарских паспортов гражданам Украины, Молдовы и Македонии.

Напомним, ранее в Украине разгорелся скандал вокруг выдачи венгерских паспортов в Берегово Закарпатской области. СМИ обнародовали видео, снятое в консульстве Венгрии, на котором новые украинцы под бокал шампанского принимают присягу на верность Венгрии и получают паспорта. Прокуратура Закарпатья открыла по данному факту дело по статье госизмена.

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