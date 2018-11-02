Эрдоган рассказал, кто приказал убить саудовского журналиста

Турецкий президент утверждает, что приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи был отдан на самом высоком уровне руководства Саудовской Аравии.



Приказ об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи был отдан на самом высоком уровне руководства Саудовской Аравии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет The Washington Post.

При этом турецкий лидер убежден, что король Сальман непричастен к этому убийству.

"Я хотел бы подчеркнуть, что отношения между Турцией и Саудовской Аравией являются дружественными. Я ни на секунду не верю, что король Сальман, хранитель святых мечетей, отдал приказ о покушении. Поэтому у меня нет причин считать, что это убийство отражает официальную политику королевства", – сказал Эрдоган.

Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал без вести 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.

Затем следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено с дипведомства. По информации СМИ, фрагменты тела Хашукджи нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Кроме того, стало известно, что Хашукджи собирался раскрыть информацию об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене, а Великобритания якобы знала о запланированном заговоре против журналиста за несколько недель до убийства.

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