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Крушение Boeing в Индонезии: в ходе поисковой операции погиб водолаз

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В ходе поисковой операции на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air в Индонезии погиб водолаз.
Спасательная операция в Индонезии
Спасательная операция в Индонезии
twitter.com/UkrZaKordonom

В Индонезии во время поисковой операции на месте крушения самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air погиб дайвер. Об этом со ссылкой на представителя спасателей сообщает в субботу, 3 ноября, агентство Reuters.

Отмечено, что погибшему водолазу было 48 лет. При этом известно, что он был добровольцем из сборной Индонезии по дайвингу.

При этом подробности гибели не сообщаются. Однако отмечается, что тело погибшего было передано родственникам.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX с 189 людьми на борту 29 октября упал в море недалеко от острова Суматра. Самолет авиакомпании Lion Air выполнял внутренний рейс, он летел из столицы Джакарты в город Пангкал-Пинанг. Граждан Украины на борту самолета не было.

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Теги: авиакатастрофа, смерть, самолет, Индонезия, острова, крушение, гибель, жертва, спасатель, Суматра, самолеты, крушение самолета
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Источник: korrespondent.net

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