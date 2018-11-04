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Талибы захватили военную базу в Афганистане

Комментариев: 1
Власти провинции Урузган и представитель министерства обороны Афганистана подтвердили факт захвата военной базы.
Представители Талибана заявили, что убили 10 человек и
Представители Талибана заявили, что убили 10 человек и
Getty Images

Боевики радикального исламистского движения Талибан в ночь на 4 ноября захватили правительственную военную базу в городе Таринкот, административном центре провинции Урузган. Об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на источники в местной администрации.

Собеседник агентства сообщил, что на территории базы находились 25 военнослужащих афганской национальной армии и представителей полиции округа. Число погибших или пострадавших в результате нападения не сообщается. Отмечается, что боевики захватили на базе оружие и армейский транспорт.

Представители Талибана заявили, что убили 10 человек и взяли в заложники 13. Власти провинции Урузган и представитель министерства обороны Афганистана подтвердили факт захвата военной базы, не уточнив подробностей инцидента.

Ранее в Афганистане в госучреждении произошла стрельба, в результате чего были ранены два американца.

 

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Теги: Афганистан, Талибан, захват, война в афганистане, Боевики, военная техника
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Panasonic23    04.11.2018, 23:38
Оценка:  0
Panasonic23
походу очень крутая военная база.....целых 25 человек
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