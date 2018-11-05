Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Лавров оценил убытки ЕС от санкций против России

Комментариев: 2
Москва готова отменить свои контрсанкции, но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, считает глава МИД РФ.
Сергей Лавров обвинил ЕС "в раскручивании санкционной спирали"
Сергей Лавров обвинил ЕС "в раскручивании санкционной спирали"

Убытки стран Евросоюза от антироссийских санкций оцениваются в сумму более чем в 100 млрд евро. Такую цифру озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС в понедельник, 5 ноября.

"Цифры потерь государств Евросоюза от санкций называются различные, – сказал он в интервью испанской газете El Pais. – По некоторым оценкам, речь идет о сумме, значительно превышающей 100 млрд".

Лавров утверждает, что санкции европейских стран против Россия были введены по прямой указке США. "Примечательно, что сами американцы при этом убытков не несут", – считает он.

Лавров добавил, что состояние отношений между РФ и ЕС не может считаться нормальным.

"Мифическая "российская угроза" навязывается европейцам, по большей части, извне", – добавил он и отметил, что "объективно санкции не выгодны ни России, ни Евросоюзу".

"Важно, чтобы это понимание пришло, наконец, к европейским политикам, – сказал Лавров. – Мы неоднократно говорили о готовности отменить (российские) контрмеры. Но первый шаг в этом направлении должен сделать именно ЕС, который пошел на раскручивание санкционной спирали".

Ранее стало известно, что в Евросоюзе идет обсуждение введения новых санкций против России из-за кибератак. Об этом заявила федеральный министр Австрии по делам Европы, миграции и иностранных дел Карин Кнайссль.

Также в октябре Европарламент принял резолюцию, которой призывает усилить санкции в отношении России из-за ситуации в Азовском море.

На это в МИД России заявили, что Запад пытается разыграть очередную "пропагандистскую карту".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Россия, США, ЕС, Евросоюз, МИД РФ, Лавров, санкции, сергей лавров, санкции против России, Ответные санкции России
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
doc1    05.11.2018, 22:20
Оценка:  0
doc1
Говорящая жо... - лошадь!
Західняк1    05.11.2018, 22:08
Оценка:  0
Західняк1
Послухати Лаврова и зробити навпаки.
navigator2    05.11.2018, 22:06
Оценка:  +2
navigator2
пу...Йло раніше все правильно озвучив свою думку, що Європеці вважають що місце Раши біля па...раши
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь