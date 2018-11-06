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Появилось видео перехвата самолета США российским СУ-27 над Черным морем

Комментариев: 4
Американская сторона назвала действия россиян небезопасными и безответственными.
Перехват был произведен 5 ноября около 10 часов дня
Перехват был произведен 5 ноября около 10 часов дня
скриншот из видео

Российский СУ-27 перехватил летящий в международном воздушном пространстве над Черным морем самолет ВВС США EP-3 Aries.

Об этом сообщается на сайте ВВС США.

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В США назвали действия россиян небезопасными, потому что СУ-27 летел на большой скорости прямо напротив самолета ВВС США, рискуя экипажем и пилотами.

СУ-27 осуществил дополнительный маневр, сблизившись с EP-3 и применив форсаж (режим реактивных двигателей для временного увеличения тяги). Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и вибрации от второго. Продолжительность перехвата составляла приблизительно 25 минут.

В ВВС США рассказали, что данное взаимодействие было безответственным, хоть и российские военные имеют право совершать маневры, находясь в международном воздушном пространстве.

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“Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов над и в открытом море (INCSEA). Небезопасные действия повышают риск ошибочного расчета и возможности столкновений в воздухе“, - отмечено в сообщении.

Американские военные заявили, что самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал эту российскую деятельность.

Напомним, в сентябре в Крыму подняли по тревоге два соединения морской авиации Черноморского флота России. Самолеты подняли в рамках учений. По замыслу, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря.

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Теги: США, Россия, самолет, маневр, Черное море, военные
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Комментариев (4)
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flacon9havi    06.11.2018, 10:35
Оценка:  +2
flacon9havi
Надзвуковий винищувач проти 4-х пропелерів EP-3 не в повітряному бою ... І в чому військова хоробрість?
Vesna_Krasna2    06.11.2018, 10:03
Оценка:  -5
Vesna_Krasna2
А я бы назвала опасными и безответственными действиями именно действия америки, если совать пальцы в розетку нечего потом пенять на нее вдуг что то случится с владельцем пальцев.
flacon9havi    06.11.2018, 10:26
Оценка:  0
flacon9havi
Машка Захарова, тьі ?! А мне сказали, что тебя, обдолбаную в штьірь, в 93м Камаз на окружной по асфальту размазал. Надеюсь, твой тогдашний сутенер отомстил за тебя?
Vesna_Krasna2    06.11.2018, 10:33
Оценка:  -4
Vesna_Krasna2
тролль, обратись к врачу, ты болен.
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