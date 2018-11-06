Появилось видео перехвата самолета США российским СУ-27 над Черным морем

Американская сторона назвала действия россиян небезопасными и безответственными.

Перехват был произведен 5 ноября около 10 часов дня скриншот из видео

Российский СУ-27 перехватил летящий в международном воздушном пространстве над Черным морем самолет ВВС США EP-3 Aries.

Об этом сообщается на сайте ВВС США.

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В США назвали действия россиян небезопасными, потому что СУ-27 летел на большой скорости прямо напротив самолета ВВС США, рискуя экипажем и пилотами.

СУ-27 осуществил дополнительный маневр, сблизившись с EP-3 и применив форсаж (режим реактивных двигателей для временного увеличения тяги). Экипаж EP-3 сообщил о турбулентности после первого взаимодействия и вибрации от второго. Продолжительность перехвата составляла приблизительно 25 минут.

В ВВС США рассказали, что данное взаимодействие было безответственным, хоть и российские военные имеют право совершать маневры, находясь в международном воздушном пространстве.

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“Мы ожидаем, что они будут вести себя в соответствии с международными стандартами, установленными для обеспечения безопасности и предотвращения инцидентов, включая Соглашение 1972 года о предотвращении инцидентов над и в открытом море (INCSEA). Небезопасные действия повышают риск ошибочного расчета и возможности столкновений в воздухе“, - отмечено в сообщении.

Американские военные заявили, что самолет США действовал в соответствии с международным правом и не провоцировал эту российскую деятельность.

Напомним, в сентябре в Крыму подняли по тревоге два соединения морской авиации Черноморского флота России. Самолеты подняли в рамках учений. По замыслу, летчикам предстоит обнаружить и уничтожить ряд объектов как на суше, так и в акватории Черного моря.