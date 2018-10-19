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Погибший летчик ВВС США впервые пилотировал Су-27

Комментариев: 1
Сет Неринг, который имел более 20 лет опыта работы в военно-воздушных силах, также в первый раз участвовал в военных учениях за рубежом.
Пилот ВВС США Сет Неринг погиб на военных учениях в Украине
Пилот ВВС США Сет Неринг погиб на военных учениях в Украине
twitter.com/HansNichols
 
Американский пилот Сет Неринг, который погиб при крушении Су-27 на учениях в Винницкой области, впервые выполнял полет на самолете данной модели. Об этом сообщили в пресс-службе подразделения Национальной воздушной гвардии Калифорнии, передает Громадське.
 
Также отмечается, что 44-летний Неринг впервые участвовал в учениях за рубежом. В целом он имел более 20 лет опыта работы в ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии. 
 
"Он (Неринг) присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16", - говорится в сообщении.
 
Пилот не был женат и не имел детей. У Неринга остались мать, отец и сводная сестра.
 
Напомним, 16 октября в Винницкой области во время учений Чистое небо-2018 произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27. Оба пилота, среди которых военнослужащий США, погибли. 
 

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Теги: авиакатастрофа, истребитель, пилот, Винницкая область, ВВС США
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
drozdikus    19.10.2018, 00:15
Оценка:  0
drozdikus
виолета оплачет?
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