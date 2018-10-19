Погибший летчик ВВС США впервые пилотировал Су-27

Сет Неринг, который имел более 20 лет опыта работы в военно-воздушных силах, также в первый раз участвовал в военных учениях за рубежом.

Пилот ВВС США Сет Неринг погиб на военных учениях в Украине twitter.com/HansNichols

Также отмечается, что 44-летний Неринг впервые участвовал в учениях за рубежом. В целом он имел более 20 лет опыта работы в ВВС США и Национальной воздушной гвардии Калифорнии.

"Он (Неринг) присоединился к армии в декабре 1994 года как начальник экипажа истребителя F-16", - говорится в сообщении.

Пилот не был женат и не имел детей. У Неринга остались мать, отец и сводная сестра.

Напомним, 16 октября в Винницкой области во время учений Чистое небо-2018 произошло крушение истребителя четвертого поколения Су-27. Оба пилота, среди которых военнослужащий США, погибли.

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