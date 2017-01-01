Шопинг на 16 млн фунтов: В Лондоне арестовали жену банкира из Азербайджана

Жена банкира десяток лет делала покупки в лондонском универмаге Harrods.

В столице Великобритании Лондоне правоохранители задержали Замиру Хаджиеву - супругу бывшего главы государственного Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева, который в данный момент отбывает на родине 15-летний тюремный срок за хищение и растрату.

Об этом сообщает BBC.

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Правоохранительные органы заинтересовались 55-летней супругой опального банкира из-за слишком расточительного шопинга. За 10 лет она потратила в лондонском универмаге ​Harrods 16 миллионов фунтов стерлингов.

Такие траты привели к тому, что иностранкой заинтересовалось и Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA). Впервые в истории королевства у гражданки другого государства потребовали объяснить, откуда у нее 15 млн фунтов стерлингов на покупку элитной недвижимости в Лондоне и огромные суммы на счетах.

У банкирши были конфискованы ювелирные изделия общей стоимостью 400 тысяч фунтов стерлингов. В частности, украшения, которые выставлял на продажу аукционный дом Christie's.

Замира Хаджиева может быть экстрадирована в Азербайджан, который направил соответствующий запрос. Пока же она содержится под домашним арестом, ее судьбу лондонский суд рассмотрит 8 ноября.

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Адвокаты Хаджиевой хотя и соглашаются, что их подзащитная была немного “расточительна“, но утверждают, что она не мошенница и была вынуждена бежать из страны.

Как сообщалось 6 октября, в Лондоне на аукционе Sotheby’s картина самоуничтожилась после того, как ее купили за миллион фунтов.