В саудовском консульстве в Турции нашли следы кислоты - СМИ
Турецкая полиция обнаружила следы плавиковой кислоты и других химикатов на территории резиденции генерального консула Саудовской Аравии в Стамбуле Мохаммеда аль-Отайби. Об этом со ссылкой на источник в генпрокуратуре Турции сообщила в четверг, 8 ноября, Al Jazeera.
По версии ведомства, эти химические вещества использовались для того, чтобы избавиться от тела убитого журналиста Джамаля Хашукджи.
В частности, как отметил источник, следы кислоты были обнаружены в колодце на территории резиденции.
Постоянный корреспондент телеканала в Стамбуле Эндрю Симмонс заявил, что взять образцы из колодца турецкие правоохранительные органы смогли во время первого визита в резиденцию в октябре. По его словам, с 16 на 17 октября следователи хотели получить полный доступ к саду и колодцу резиденции, однако им было отказано. При этом им удалось незаметно взять образцы с верхней части колодца.
Симмонс отметил, что эти образцы были обработаны. Их результаты показали наличие фтористоводородных и других химических веществ.
Кроме того, журналист рассказал, что образцы, взятые из канализационной и дренажной системы у резиденции, также показали наличие кислоты.
Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал 2 октября после того, как зашел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
Следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено с диппредставительства.
23 октября СМИ со ссылкой на заявление главы турецкой партии Ватан Догу Перинчека сообщили, что фрагменты тела Хашогги нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.
1 ноября турецкие СМИ сообщили, что тело Хашогги было уничтожено в кислоте, однако пока официально эту информацию не подтвердили.
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