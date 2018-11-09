Атака с ножом в Мельбурне: ответственность взяло ИГИЛ

Нападавший, а также его родственники ранее уже находились под наблюдением полиции штата Виктория.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за сегодняшнее нападение в австралийском Мельбурне, в результате которого один человек погиб, еще двое получили ранения. Об этом сообщило контролируемое террористами информационное агентство Amaq, передает SITE Intelligence Group.

Amaq назвал мужчину, напавшего с ножом на прохожих и полицейский, "бойцом ИГИЛ".

Издание ABC Australia со ссылкой на правоохранителей сообщает, что нападавший, который был ранен полицейскими во время задержания, скончался в больнице.

Уточняется, что 31-летний нападавший, а также его родственники ранее уже находились под наблюдением полиции штата Виктория и федеральных органов разведки.

Ранее патрульная полиция Днепра задержала мужчину, который на остановке общественного транспорта бросался с ножом на прохожих.

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